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Власти Херсонской области попросят Путина включить регион в состав РФ

Анастасия Колоскова
Политика
Власти Херсонской области попросят Путина включить регион в состав РФ
Фото: depositphotos

Херсонская область обратится к российским властям с просьбой включить регион в состав Российской Федерации. Об этом в среду, 11 мая, сообщил заместитель главы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

По его словам, город Херсон является Россией. Стремоусов добавил, что на территории области не будет создаваться народная республика или же проводиться референдум.

— Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской федерации, — цитирует замглавы областной военно-гражданской администрации РИА Новости.

Накануне общественный деятель и политолог Сергей Марков, комментируя слова главы крымского парламента Владимира Константинова о необходимости создать новые субъекты РФ из областей юга Украины, выразил мнение, что создание новых российских регионов в пределах Херсонской и Запорожской областей — вполне реальная перспектива, но, перед тем как реализовывать ее, предстоит серьезная работа с местными жителями.

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