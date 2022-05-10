Политолог Марков: Создание на юге Украины новых субъектов РФ — реальная перспектива

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Создание новых российских регионов в пределах Херсонской и Запорожской областей вполне реальная перспектива, но перед тем как реализовывать ее, предстоит серьезная работа с местными жителями. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил общественный деятель и политолог Сергей Марков, комментируя слова главы крымского парламента Владимира Константинова о необходимости создать новые субъекты РФ из областей юга Украины.

По слова Маркова, слова Константинова следует воспринимать как предложение, которое нужно тщательно проработать:

— Власти Крыма хотели бы контролировать Херсонскую и Запорожскую области, потому что именно в этих краях проходит Северо-Крымский канал и доступ к воде для полуострова. Поэтому предложение представителя парламента республики вполне логично. Но я думаю, что к желанию стать частью РФ могут присоединиться в том числе Одесская, Харьковская и частично Днепропетровская области. Это регионы с высоким показателем пророссийски настроенных граждан.

Однако эксперт отметил, что перед тем как интегрировать упомянутые области в российское юридическое поле, нужно серьезно поработать с жителями этих регионов:

— Понимаете, несмотря на свой пророссийский настрой в этих краях, население на протяжении восьми лет находилось под давлением террористической диктатуры Киева, и общественное сознание оказалось нацифицировано. Следовательно, перед тем как закреплять фундамент, необходимо для начала провести процедуру денацификации самого населения, и уже затем на этой основе можно строить новую политическую систему.

Эксперт призвал относиться к населению Украины как к немцам после 1945 года, когда последние не были способны принимать самостоятельные решения из-за длительного пропагандистского воздействия на их сознание.