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Освобожденная российскими войсками от украинских националистов Херсонская область с 1 мая переходит в рублевую зону. Об этом сообщил в четверг, 28 апреля, заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов.

— С 1 мая мы переходим в рублевую зону, — сказал он.

Стремоусов добавил, что переходный период займет около четырех месяцев, в это время в регионе будут ходить рубль и гривна. А потом, по его словам, регион полностью перейдет на расчеты в рублях, сообщает РИА Новости.

Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины. Позже здесь запустили трансляцию российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.

Украинские пленные рассказали, как официальный Киев потерял контроль над Херсоном. Показания были даны в больнице города Алешки, расположенного в Херсонской области.