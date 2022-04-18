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Украинские пленные рассказали, как официальный Киев потерял контроль над Херсоном

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинские пленные рассказали, как официальный Киев потерял контроль над Херсоном
Фото: depositphotos

Украинские военнопленные заявили, что 24 февраля, в первый день российской специальной операции на Украине, командиры не ставили им никаких задач в Херсоне.

Показания были даны в больнице города Алешки, расположенного в Херсонской области. Они получили ранения и теперь проходят курс терапии под присмотром российских военврачей. После выздоровления их включат в списки для обмена пленными.

Один из попавших в плен контрактников ВСУ рассказал РИА Новости, что не знает, какие задачи у украинской армии были в Херсоне, им просто приказали ехать в город.

— Все произошло настолько быстро, я не понял вообще, что мы должны были сделать, — поделился украинский солдат.

Плененный водитель ГАЗ-66 подтвердил эту версию. Он пояснил, что перед ним поставили задачу по передислокации в Херсон, кроме этого приказов не поступало.

Военнопленные подчеркнули, что российские военные при задержании хорошо к ним относились, равно как и сотрудники больницы, в которую их впоследствии доставили.

— Обращались отлично. Без всяких угроз, без презрения, — заметил один из пленных солдат.

В воскресенье, 17 апреля, появилась информация, что командование ВСУ оставило в Херсоне диверсионную группу для проведения атак на российскую армию «изнутри».

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