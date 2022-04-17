СБУ оставила в Херсоне группу для диверсий в тылу российских войск

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Украинская служба безопасности завербовала в Херсоне членов территориальной обороны для диверсионной деятельности на территориях, которые находятся в тылу российских вооруженных сил. Об этом следует из документов, найденных в архиве СБУ.

Бумаги были обнаружены во время работы с архивом личных дел силовиков Украины, который находился в Херсонской детской областной больнице.

— При работе с архивом вышли на начальника отделения полиции в порту «Херсон» Херсонского отдела главного управления национальной полиции в Херсонской области Жаркова Максима Владимировича, участника АТО на юго-востоке Украины. В процессе следствия выяснилось, что Жарков по указанию сотрудников СБУ завербовал членов территориальной обороны для подрывной работы в тылу российских войск, — цитирует сотрудника одного из силовых ведомств России РИА Новости.

Также был выявлен один из командиров террористической ячейки — Чайковский Владимир Анатольевич, который ранее служил в органах правопорядка. Имена остальных членов диверсионной группы устанавливаются.

По словам источника агентства, в сотовом телефоне Жаркова находилась переписка с представителями Управления «К» Управления СБУ, чьи указания он выполнял посредством мессенджеров.

Накануне стало известно, что офицер Службы безопасности Украины (СБУ), который в прошлом курировал неонацистскую террористическую организацию «Правый сектор»*, передал российским силовым ведомствам информацию об участниках 12-го запасбатальона добровольческого украинского корпуса организации.

*«Правый сектор» — организация признана экстремистской и запрещена в России.