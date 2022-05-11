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Песков ответил на вопрос о вхождении Херсонской области в состав РФ

Анастасия Колоскова
Политика
Песков ответил на вопрос о вхождении Херсонской области в состав РФ
Фото: Администрация президента РФ

Население Херсонской области должно само определиться, будет ли регион частью России. Об этом в среду, 11 мая, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

— Безусловно, быть или не быть такому обращению, должны решать все-таки жители Херсонской области — это первое. И определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков подчеркнул, что это решение должно быть тщательно выверено юридически и быть «абсолютно легитимным», как и в ситуации с присоединением Крыма.

11 мая заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что областные власти обратятся к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав Российской Федерации. По его словам, город Херсон является Россией. Стремоусов добавил, что на территории области не будет создаваться народная республика или же проводиться референдум.

Накануне общественный деятель и политолог Сергей Марков, комментируя слова главы крымского парламента Владимира Константинова о необходимости создать новые субъекты РФ из областей юга Украины, выразил мнение, что создание новых российских регионов в пределах Херсонской и Запорожской областей — вполне реальная перспектива, но, перед тем как реализовывать ее, предстоит серьезная работа с местными жителями.

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