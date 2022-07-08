Появились кадры доставки раненого экс-премьера Японии Абэ в больницу

Фото: flickr.com / Chairman of the Joint Chiefs of Staff Follow

Появилось видео, на котором показан процесс доставки бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в больницу Университета префектуры Нара. Соответствующие кадры были опубликованы в пятницу, 8 июля.

На видео показано, что политика доставили в больницу на вертолете. Оттуда его вынесли на каталке. В ролике просматривается, что в процессе перевозки с вертолетной площадки Абэ тяжело и часто дышал.

Покушение на Синдзо Абэ

Злоумышленник напал с огнестрельным оружием на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в ходе его выступления в городе Нара. Покушение на него, как уточняется, произошло около 11:30 по местному времени. Были слышны два выстрела, после которых политик упал.

Абэ был госпитализирован в состоянии остановки работы сердца и легких. Уточняется, что во время транспортировки в больницу бывший премьер-министр находился в сознании.

Момент покушения на Синдзо Абэ попал на видео.

Подозреваемый в нападении на экс-премьера задержан. Он не оказывал сопротивления, сообщают местные СМИ. Личность нападавшего установлена — им оказался 40-летний Тэцуя Ямагами, житель города Нара, где в этот день выступал Синдзо Абэ.

В полиции злоумышленник заявил, что был недоволен политикой экс-премьера. Это, по его словам, и стало причиной, по которой он решил убить Абэ.

В правительстве Японии после покушения создали кризисный штаб. Глава японского правительства Фумио Кисида отменил все свои планы и немедленно вернулся в Токио, сообщает информационное агентство Kyodo.