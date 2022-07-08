Остановка работы сердца и легких зафиксирована у экс-премьера Японии Абэ

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Врачи зафиксировали у бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ остановку работы сердца и легких после нападения. Однако смерть политика пока не подтвердили. Об этом сообщил представитель пожарного управления префектуры Нара в пятницу, 8 июля.

— Да, находится в состоянии остановки работы сердца и легких, но смерть не подтверждена, — сказал он.

Представитель добавил, что после нападения на Абэ в экстренную службу поступил звонок о покушении. По его словам, специалистам сообщили о том, что в сторону политика произвели выстрелы, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что злоумышленник напал с огнестрельным оружием на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в ходе его выступления в городе Нара. Были слышны два выстрела, после которых политик упал. Согласно предоставленной информации, нападавший попал в грудь экс-премьеру.

Позже стало известно, что полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении на бывшего премьер-министра Японии. Им оказался 41-летний Тэцуя Ямагами, житель города Нара, где проходило выступление политика.