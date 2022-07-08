Пуля попала прямо в сердце: каким политиком был Синдзо Абэ и как относился к России

Фото: roscongress / Вячеслав Викторов

В Японии в результате покушения умер бывший премьер-министр страны Синдзо Абэ. «Вечерняя Москва» собрала основную информацию о трагедии и вспомнила, каким политиком был Абэ и как он относился к России.

Покушение и смерть

Утром 8 июля Синдзо Абэ выступал с речью в городе Нара. В рамках избирательной кампании (выборы в верхнюю палату парламента в Японии назначены на 10 июля) он продвигал кандидата от правящей Либерально-демократической партии. Почти сразу после начала выступления Абэ, примерно в 11:30 (05:30 по Москве), у него за спиной раздались два выстрела. Политик упал, схватившись за грудь.

Момент покушения попал на видео.

Позже в экстренных службах сообщили, что Абэ был ранен в шею и грудь. Его доставили в местную больницу вертолетом «без признаков жизни». Профессор университетской больницы Нары Хитеда Фукусима рассказал, что пуля попала прямо в сердце политика. Врачи боролись за жизнь Абэ на протяжении четырех часов, перелили ему 100 единиц крови, но спасти его не смогли. Политик скончался на 68-м году жизни.

После известий о покушении на Абэ в Японии приостановили все предвыборные мероприятия. Основные японские политические партии выпустили заявления, в которых осудили нападение.

В МИД РФ произошедшее назвали террористическим актом. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшего. Он добавил, что «Абэ был выдающимся государственным деятелем и замечательным человеком».

Предполагаемый убийца

Подозреваемого в покушении задержали сразу после стрельбы. По данным местных СМИ, предполагаемый преступник — 41-летний житель Нары по имени Тэцуя Ямагами. Ранее он был военнослужащим морских сил самообороны Японии. Предположительно, Ямагами дважды выстрелил в Абэ из самодельного огнестрельного оружия.

На допросе Ямагами дал признательные показания. Свой поступок он объяснил негативным отношением к Абэ. «Мне не нравилась его политика и поведение», — сказал подозреваемый. При этом Ямагами заявил, что не выступает против политических взглядов Абэ.

Причины нападения

В беседе с «ВМ» старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков охарактеризовал нападение на Абэ как «террористический акт одиночки», который, вероятно, имеет психические отклонения.

— Нападавший вроде как сказал, что ему не нравилась политика Абэ. Но мало ли кому что не нравится — это не значит, что нужно убивать человека. Это теракт. В Японии так проблемы не решаются. Все-таки эта страна демократическая, и если какой-то политик не нравится японскому обществу, то оно голосует против партии, в которой он находится. И партия вынуждена избавляться от него, — пояснил Казаков.

Убийство известного политика — экстраординарное событие для Японии, подчеркивает собеседник «ВМ». Кроме того, в стране очень строго регулируется оборот огнестрельного оружия, а инциденты со стрельбой происходят редко (в 2021 году зарегистрировали всего десять случаев — прим. «ВМ»). Каким образом нападавший смог сделать «самоделку» и выстрелить в известного политика — вопрос.

Что грозит убийце

В Японии все еще не отменена смертная казнь, напоминает Казаков.

— Так что напавшему на Абэ, если его признают вменяемым, грозит высшая мера наказания — повешение. Думаю, что нападение квалифицируют как теракт. Здесь можно провести аналогию с лидером секты «Аум Синрикё»*, которого казнили после совершенного им теракта (речь о теракте в токийском метро в 1995 году, когда погибли по меньшей мере 12 человек — прим. «ВМ»), — рассказал японист.

Какую политику проводил Абэ

Синдзо Абэ занимал кресло премьер-министра Японии рекордное количество времени. Он возглавлял правительство дважды — в 2006–2007 годах, а затем с 2012 по 2020 год. Будучи главой государства, он попытался оживить стагнирующую экономику Японии. Его экономическая политика получила название «абэномика», в ее основе формирование более комфортных условий для бизнеса и создание новых рабочих мест.

— Абэ возглавлял лидирующую партию и проводил свою линию. Думаю, что он вошел в историю Японии как успешный, профессиональный политик, — говорит Олег Казаков.

При Абэ в Японии широко обсуждалось изменение «пацифистского» законодательства. После Второй мировой войны в конституции страны прописали запрет на создание полноценной армии. С тех пор функции армии выполняют Силы обороны Японии. Как отмечает собеседник «ВМ», в планах партии Абэ было усиление Сил самообороны, вывод их на другой уровень — по сути, на уровень настоящей армии. Но менять конституцию Абэ не решился.

— Японское общество не дало политикам права изменить статус Сил самообороны в сторону более полноценной армии, которая может вести военные действия за пределами страны. То есть Абэ конституцию не изменил, а значит — кардинально вопрос по армии не решил, — поясняет Казаков.

После ухода с поста премьер-министра Абэ сохранил свое влияние на политику в стране. По словам собеседника «ВМ», Абэ обладал властью теневого политика, многие к нему прислушивались.

Какими были отношения с Россией

В МИД РФ заявили, что Синдзо Абэ внес «неоценимый вклад в развитие российско-японских отношений во всех областях». Такого же мнения придерживается и японист Олег Казаков. Как он отмечает, в последние годы у власти Абэ часто встречался с Владимиром Путиным.

— На переговорах Абэ предлагал различные варианты развития отношений по широкому кругу вопросов, не зацикливаясь только на территориальной проблеме. Это вывело российско-японские отношения на более высокий уровень. Создалась комфортная атмосфера для работы между двумя странами. Когда по состоянию здоровья Абэ ушел с должности премьер-министра, отношения между Россией и Японией стали охлаждаться. А в этом году после украинских событий они фактически обнулились, — заключил Казаков.

*«Аум Синрикё» — секта признана террористической организацией и запрещена в РФ.