Квартиры в Москве получили 6,7 тысячи детей-сирот за 10 лет

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За 10 лет в столице квартиры получили 6,7 тысячи детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента городского имущества Москвы.

Уточняется, что в 2022 году квартиры получат еще не менее 900 совершеннолетних детей-сирот, которые проживают в Москве.

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, город продолжает выполнять все обязательства и вести работу в плановом режиме.

Гаман отметил, что в рамках городской программы «Жилище» все дети-сироты, по которым были приняты положительные решения по обеспечению их жильем, получат от Москвы благоустроенные помещения для проживания, передает агентство городских новостей «Москва».

В столице четвертый год проходит конкурс грантов «Москва — добрый город», организованный городским департаментом труда и соцзащиты населения. Ежегодно победителями конкурса становятся более 100 НКО. Они реализуют проекты помощи людям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, исключенным из социума гражданам и другим нуждающимся в помощи жителям столицы. «Вечерняя Москва» попросила директоров трех организаций — победителей конкурса рассказать, как в партнерстве с городом они помогают москвичам справляться с трудными жизненными ситуациями.