Психотерапевт посоветовала давать гаджеты подросткам только на два–три часа в день

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Гаджеты снижают интерес ребенка к окружающему миру, поэтому в младшем возрасте необходимо дозировать время их использования. Такое мнение выразила врач-психотерапевт Оксана Палехова.

По ее словам, современный ребенок познает мир в ускоренном формате со множеством так называемых раздражителей — картинок, звуков, цветов. Получаемая информация не закрепляется в памяти и только мешает познавать реальный мир.

При этом, отметила психотерапевт, если отнять у ребенка гаджет или установить родительский контроль, то он либо закатит истерику, либо найдет, как обойти ограничения. В этом ключе Палехова предложила дозировать время использования телефонов и планшетов для детей.

— Дошкольники должны использовать гаджет только в крайних случаях. При этом желательно укладываться в 30–60 минут в день — лучше всего, если в это время он будет слушать или смотреть сказки, а не потоковые видеоряды. В школьном возрасте до 10–12 лет гаджет можно использовать и для уроков, и для познавательного контента до одного–двух часов в день. Подросткам гаджет давать нужно до двух–трех часов в день, — передает слова эксперта «Газета.ру».

До этого сообщалось, что в московском метро школьник упал на пути, засмотревшись в телефон. Уточняется, что ребенок отделался ушибом ноги. Госпитализация ему не потребовалась.