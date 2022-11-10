Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Психотерапевт посоветовала давать гаджеты подросткам только на два–три часа в день

Георгий Соланович
Общество
Психотерапевт посоветовала давать гаджеты подросткам только на два–три часа в день
Фото: depositphotos

Гаджеты снижают интерес ребенка к окружающему миру, поэтому в младшем возрасте необходимо дозировать время их использования. Такое мнение выразила врач-психотерапевт Оксана Палехова.

По ее словам, современный ребенок познает мир в ускоренном формате со множеством так называемых раздражителей — картинок, звуков, цветов. Получаемая информация не закрепляется в памяти и только мешает познавать реальный мир.

При этом, отметила психотерапевт, если отнять у ребенка гаджет или установить родительский контроль, то он либо закатит истерику, либо найдет, как обойти ограничения. В этом ключе Палехова предложила дозировать время использования телефонов и планшетов для детей.

— Дошкольники должны использовать гаджет только в крайних случаях. При этом желательно укладываться в 30–60 минут в день — лучше всего, если в это время он будет слушать или смотреть сказки, а не потоковые видеоряды. В школьном возрасте до 10–12 лет гаджет можно использовать и для уроков, и для познавательного контента до одного–двух часов в день. Подросткам гаджет давать нужно до двух–трех часов в день, — передает слова эксперта «Газета.ру».

До этого сообщалось, что в московском метро школьник упал на пути, засмотревшись в телефон. Уточняется, что ребенок отделался ушибом ноги. Госпитализация ему не потребовалась.

Эксперты Телефоны ЗРК NASAMS
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

НАТО воюет с клопами

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Все мнения
О проекте