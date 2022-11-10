Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Новый корпус Совета Федерации на Большой Дмитровке сдали в эксплуатацию

Полина Долганова
Город
Новый корпус Совета Федерации на Большой Дмитровке сдали в эксплуатацию
Фото: Вечерняя Москва
улица Большая Дмитровка, дом 24, строение 2.  Карта всех событий

В Москве выдали разрешение на ввод в эксплуатацию нового корпуса Совета Федерации. Об этом рассказали в Комитете государственного строительного надзора города (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на его председателя Игоря Войстратенко.

По его словам, объект располагается по адресу улица Большая Дмитровка, дом 24, строение 2.

Войстратенко отметил, что в новом здании специалисты организовали рабочие места для сенаторов и сотрудников аппарата Совфеда, которые временно располагались в корпусе на Новом Арбате из-за нехватки помещений в главном здании на Большой Дмитровке.

Совокупная площадь нового корпуса составляет свыше 15 тысяч квадратных метров. В состав объекта входит трехуровневая парковка на 86 автомобилей, комнаты для водителей и пост охраны. Рабочие кабинеты располагаются со второго по шестой этаж здания. Территория вокруг корпуса также была благоустроена, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что первые корпуса индустриального парка «Руднево», который станет новой площадкой ОЭЗ «Технополис «Москва», ввели в эксплуатацию.

Строительство корпус Совет Федерации
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

НАТО воюет с клопами

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Все мнения
О проекте