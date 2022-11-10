Нанятый охранник украл у хозяина дома три миллиона рублей в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Россия, Московская область, Дмитровский городской округ, село Озерецкое Карта всех событий

Мужчина, который работал в доме пострадавшего охранником, украл у работодателя ценности на три миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 10 ноября.

По ее словам, преступление произошло в подмосковном селе Озерецкое. Через месяц после устройства на работу охранником и помощником по хозяйству горе-работник украл у владельца дома коллекцию дорогих наручных часов, ювелирные украшения и скрылся.

Мужчина не учел, что в помещениях находятся камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали его злодеяния. Ущерб оценили в три миллиона рублей.

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Вскоре подозреваемого задержали в городе Чебоксары. Злоумышленник рассказал, что похищенное он сбыл: сдал в столичные и чебоксарские ломбарды. При личном досмотре у мужчины изъяли часть вырученной от продажи изделий суммы.

При обыске мест сбыта сотрудники правоохранительных органов нашли и изъяли восемь наручных часов.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

Еще один сотрудник крал на рабочем месте в Новой Москве. Мужчина за полгода вынес со складов компании 322 смартфона.