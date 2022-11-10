Путин утвердил перечень поручений по обеспечению армии России

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ дал четыре поручения. Они были опубликованы на официальном сайте Кремля в четверг, 10 ноября.

Так, координационный совет до 14 ноября должен завершить определение целевого задания по обеспечению потребностей армии в зоне СВО. Ответственным за выполнение задания Путин назначил премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Правительству России совместно с Минобороны до 14 ноября поручено привести нормативы обеспеченности ВС РФ в зоне спецоперации материальными средствами «в соответствие с реальными потребностями», а также сформировать механизм, обеспечивающий оперативный обмен информацией между подразделениями армии в районе проведения спецоперации. Ответственными назначены Мишустин и глава МО Сергей Шойгу.

Кабмин до 11 ноября, отмечается на сайте Кремля, также должен представить предложения по обеспечению контроля за расходом средств федбюджета на проведение СВО. Ответственным Путин назначил Мишустина.

Минцифры в свою очередь до 14 ноября обязано определить объемы допподдержки субъектов РФ, в том числе в которых введен средний уровень реагирования, за счет ассигнований федерального бюджета. Ответственными за это назначены мэр Москвы Сергей Собянин и министр финансов Антон Силуанов.

До этого Путин во время встречи с Шойгу поручил внести коррективы в работу всех компонентов армии. Это нужно сделать с учетом опыта проведения спецоперации на Украине.