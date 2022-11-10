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Эксперт сообщил, что цены на квартиры в столице снизятся минимум на 15 процентов

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт сообщил, что цены на квартиры в столице снизятся минимум на 15 процентов
Фото: depositphotos

Низкая платежеспособность населения, относительно высокие ставки по ипотечным кредитам и сильно завышенная стоимость квартир в период пандемии привели к значительному снижению цен на квадратные метры. Об этом сообщил вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев.

Эксперт пояснил, что за время пандемии цены выросли примерно на 35 процентов. С мая 2022 года они начали постепенно снижаться, примерно на 1,5 процента за месяц. По прогнозам аналитиков, как минимум спрос будет снижаться до осени следующего года.

По мнению Апрелева, корректировка цен составит минимум 15 процентов, а до осени следующего года стоимость квартир продолжит снижаться на 1 процент каждый месяц, передает НСН.

Ранее группа депутатов внесла в Государственную думу законопроект о расширении льготируемых категорий граждан при продаже единственного жилья, передает Nation news.

30 октября появилась информация, что сезонный спад на рынке недвижимости и объявление частичной мобилизации привели к снижению цен на долгосрочную аренду квартир в крупнейших городах России до четырех процентов.

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