Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врачи больницы им. Ворохобова спасли пациента с обширным гнойным воспалением в черепе

Полина Долганова
Город
Врачи больницы им. Ворохобова спасли пациента с обширным гнойным воспалением в черепе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Городской клинической больнице № 67 им. Л. А. Ворохобова врачи спасли 61-летнего пациента с воспалением между твердой мозговой оболочкой и костями черепа. Об этом рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.

Изначально мужчина поступил в медицинское учреждение с острыми головными болями. Затем специалисты выявили у пациента хронический отит, который развился в воспаление в области оболочек головного мозга.

Операция проводилась малоинвазивным хирургическим способом. Врачи удалили пораженные ткани и гной через небольшой разрез в заушной области. Мужчину выписали домой уже на третьи сутки после хирургического вмешательства.

— Специалисты с ювелирной точностью выполнили все манипуляции, используя для этого современное эндоскопическое оборудование, — рассказал заведующий отделением оториноларингологии ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова Алексей Дергачев.

До этого стало известно, что почти 4,7 тысячи выпускников ординатуры и врачей прошли первичную специализированную аккредитацию (ПСА) в кадровом центре Департамента здравоохранения Москвы с начала его работы.

Здоровье Врачи Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

НАТО воюет с клопами

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Все мнения
О проекте