Бывший муж Елены Берковой актер Андрей Стоянов умер от передозировки

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российский актер Андрей Стоянов 10 ноября ушел из жизни, у него остановилось сердце. Об этом стало известно в четверг, 10 ноября.

Как уточняется, Стоянову стало плохо несколько часов назад. Прибывшие на место медики пытались реанимировать мужчину, однако им это не удалось. Предварительно, мужчина скончался от передозировки наркотиков, сообщает Starhit.

Артисту было 48 лет. Он родился 9 мая 1974 года в украинском городе Славянске. После школы Стоянов поступил в полиграфический институт, потом работал на стройках и занимался развитием собственного бизнеса.

За его плечами 117 работ в кино — Андрей известен по ролям в «Триггере», «Дылдах, «Докторе Рихтере». Первую главную роль он исполнил в 2012 году, снявшись в сериале «Фантом» в роли оперуполномоченного ФСБ Омельченко. Также появлялся в одной из главных ролей в детективной комедии «Курортная полиция». Затем его актерская карьера складывалась из множества фильмов о полиции и детективах.

Стоянов был женат на экс-участнице «Дома-2» Елене Берковой. Брак со скандальной звездой продлился всего год. После разрыва с Берковой актер больше не женился.