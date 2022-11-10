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Приметы и советы

Названы самые эффективные упражнения для избавления от лишнего веса

Ирина Игнатенко
Общество
Названы самые эффективные упражнения для избавления от лишнего веса
Фото: Pexels

Берпи – одно из самых эффективных упражнений для тех, кто стремится поддерживать хорошую физическую форму. Такое мнение высказал фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский

Он пояснил, что берпи — упражнение, включающее последовательное выполнение приседания, планки, отжимания и прыжка. Это упражнение считается универсальным, так как при его выполнении задействованы все мышцы. Также оно направлено на тренировку координации.

— Из-за интенсивности нагрузки сильно повышается частота сердечных сокращений, благодаря чему сжигается большое количество калорий. Люди не любят его, поскольку оно сложное и утомляющее, но объективно оно очень эффективное, — сказал Каневский в комментарии «Радио 1».

Также будет полезен бег по пересеченной местности.

Эксперт добавил, что другие упражнения не приносят заметных результатов.

Тренер Мэтт Таннеберг заявил, что сохранить мышечный тонус после 40 лет возможно, но нужно следовать ряду правил.

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