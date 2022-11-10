Названы самые эффективные упражнения для избавления от лишнего веса

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Берпи – одно из самых эффективных упражнений для тех, кто стремится поддерживать хорошую физическую форму. Такое мнение высказал фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский

Он пояснил, что берпи — упражнение, включающее последовательное выполнение приседания, планки, отжимания и прыжка. Это упражнение считается универсальным, так как при его выполнении задействованы все мышцы. Также оно направлено на тренировку координации.

— Из-за интенсивности нагрузки сильно повышается частота сердечных сокращений, благодаря чему сжигается большое количество калорий. Люди не любят его, поскольку оно сложное и утомляющее, но объективно оно очень эффективное, — сказал Каневский в комментарии «Радио 1».

Также будет полезен бег по пересеченной местности.

Эксперт добавил, что другие упражнения не приносят заметных результатов.

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