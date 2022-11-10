Москвичи в 2023 году будут отдыхать 118 дней

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Власти России утвердили производственный календарь на 2023 год. Москвичей ждут восемь государственных праздников и три переноса праздничных выходных.

Так, жители столицы в следующем году будут отдыхать: с 1 по 8 января (новогодние каникулы и Рождество Христово), 23 февраля (День защитника Отечества); 8 марта (Международный женский день); 1 мая (Праздник Весны и Труда); 9 мая (День Победы); 12 июня (День России) и 4 ноября (День народного единства).

Кроме того, дополнительными выходными назначены 24 февраля и 8 мая, так как 1 и 8 января выпадают на выходной день.

Так, помимо обычных выходных дней (91), в следующем году будет 27 праздничных дней. В сумме — 118, следует из производственного календаря, опубликованного на сайте Госдумы.

С 4 по 6 ноября в Москве отмечали День народного единства. Государственный праздник выпал в том числе на пятницу, благодаря чему у жителей столицы были длинные выходные. При этом 3 ноября в честь грядущего праздника рабочий день сократили на один час.