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«Сбер» запустит SberPay NFC на смартфонах Android в ноябре

Анастасия Колоскова
Общество
«Сбер» запустит SberPay NFC на смартфонах Android в ноябре
Фото: Pixabay

«Сбер» в ноябре запускает SberPay NFC для смартфонов с операционной системой Android. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщил первый заместитель председателя правления компании Кирилл Царев на полях форума Finopolis.

— В ноябре Сбербанк запускает SberPay NFC на смартфонах Android. Когда клиентам еще были доступны сервисы Google Pay и Apple Pay, у SberPay было около двух миллионов пользователей, — отметил он.

Царев выразил уверенность, что теперь эта цифра увеличится. Он пояснил, что в SberPay могут использоваться карты «Мир», передает ТАСС.

Бесконтактная оплата картами «Мир» через смартфоны с технологией NFC с помощью SberPay была ограничена в апреле. В компании пояснили, что подобное ограничение связано с решением технического партнера. При этом клиенты банка по-прежнему могли платить смартфонами, привязав карту «Мир» к Mir Pay или Samsung Pay.

Помимо этого, клиенты Сбера могут оплачивать услуги и товары посредством наведения камеры на QR-коды. Для этого им потребуется лишь современный смартфон. Для того чтобы воспользоваться технологией, нужно отсканировать код на кассе и подтвердить оплату в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

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