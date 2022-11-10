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Приметы и советы

Сбер: Мошенники с Украины совершают около пяти миллионов звонков в день

Евгений Белоусов
В мире
Сбер: Мошенники с Украины совершают около пяти миллионов звонков в день
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Каждый день с Украины в Россию поступает около пяти миллионов мошеннических звонков. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

— По оценке Сбера, в 2022 году мошенники сделали 1,5 миллиарда попыток позвонить клиентам банков с целью похитить денежные средства. В течение последнего полугодия только в Сбере такие попытки затронули более 65 процентов клиентской базы, — говорится в сообщении.

В своих схемах украинские мошенники также используют роботизированных виртуальных ассистентов. Чаще всего мошенники с Украины звонят на российские номера. На втором по популярности месте стоят номера Польши. До июля этого года третье место занимала Германия, однако теперь звонки оттуда прекратились.

По экспертной оценке Сбера, сегодня на долю Украины приходится до 90 процентов всех кол-центров, работающих против россиян. Примечательно, что после начала специальной военной операции количество звонков снизилось на 30 процентов. Причины этого кроются в ликвидации таких кол-центров на территориях, которые были присоединены к РФ после референдумов, говорится в докладе портала кибербезопасности «Кибрарий».

До этого сообщалось, что мошенники могут использовать номера близких для реализации преступных схем, поэтому не следует записывать членов семьи в телефоне как «мама», «папа», «сестра» или «брат».

Прокурор Московской области Сергей Забатурин дал советы, как не попасться на удочку киберпреступников. По его словам, нужно соблюдать простые правила безопасного поведения. Ими следует поделиться с родными и близкими, особенно с людьми пожилого возраста.

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