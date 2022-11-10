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Приметы и советы

Названы три знака зодиака, которых Вольф Мессинг считал особенными

Анастасия Колоскова
Общество
Названы три знака зодиака, которых Вольф Мессинг считал особенными
Фото: shutterstock

Известный предсказатель Вольф Мессинг выделял три знака зодиака, представители которых, по его мнению, обладают необычными способностями. В список вошли Овен, Весы и Володей.

Так, Овны, по убеждению Мессинга, обладают мощной энергетикой и отличаются редкой целеустремленностью. Эти люди решительны амбициозны и буквально сметают все препятствия на пути к цели. Предсказатель считал, что успеха представители этого знака зодиака добиваются за счет своего упорства и трудолюбия.

Весы Мессинг называл наиболее противоречивыми личностями, сочетающих в себе эгоизм и доброту. Среди этих людей часто можно встретить талантливых руководителей. У них хорошо развита интуиция, в связи с чем они легко манипулируют другими. Представители этого знака также обладают способности в эзотерике и могут научиться предсказывать будущее.

Водолеев предсказатель относил к многогранным и загадочным людям, которые способны замечать и чувствовать то, что другим не под силу. Представители этого знака наделены позитивной энергетикой, а за счет природной коммуникабельности легко находят общий язык с любым коллективом. При этом эти люди больше всего ценят свободу и независимость, поэтому свой талант могут развить только там, где не будут чувствовать ограничений, передает rsute.ru.

До этого исследование ВЦИОМ показало, что за последние семь лет процент россиян, доверяющих гороскопам, снизился вдвое. При этом каждый третий россиянин (28 процентов) верит в способность отдельных людей предсказывать судьбу.

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