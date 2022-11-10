«К такому меня жизнь не готовила»: Клаве Коке сделали предложение

Фото: Youtube / FAMETIME TV

Певица Клава Кока занимает кресло одного из членов жюри на шоу «Маска. Танцы». На съемках программы ее ждало неожиданное событие — ей сделали предложение руки и сердца.

После этого события знаменитость опубликовала в своих социальных сетях две фотографии. На первом кадре она держит в руки красную бархатную коробочку с кольцом, на котором красуется крупный камень. На втором снимки рядом с ней расположился неизвестный молодой человек, приклонивший колено.

— Ну к такому меня жизнь не готовила, — подписала певица публикацию в своем Telegram-канале.

Подписчики артистки сразу удивились новости. В комментариях к посту они начали интересоваться, кто сделал предложение и что ответила Кока. Однако многие предостерегли певицу и призвали ее не соглашаться.

До этого сообщалось, что бразильская актриса Карла Диас, которая сыграла Хадижу в сериале «Клон», выходит замуж за депутата и зоозащитника Фелипе Бекари. Возлюбленный сделал звезде предложение руки и сердца, от которого девушка не смогла отказаться.