Трамваи нескольких маршрутов задерживаются на Варшавском шоссе

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Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Трамваи № 3, 16, 47 и 49 задерживаются в районе остановки «Стадион Труд» на Варшавском шоссе. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — рекомендовали горожанам.

Маршруты перечисленных трамваев были временно изменены, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что с ноября по выходным дням прекратили свое движение трамваи в столичном районе Богородское из-за замены крупноразмерных плит на трамвайных путях.

Вместо этого горожанам советуют пользоваться автобусами № 04, 80, 311 в Богородском районе, трамваем № 11 на Краснобогатырской улице и трамваем № 13 на Русаковской улице.

Вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов сообщил, что на продолжение модернизации трамвайной инфраструктуры в столице выделено 2,45 миллиарда рублей. По его словам, средства направят на обособление трамвайных путей бортовым камнем, что позволит снизить аварийность и физически исключить вероятность попадания автомобиля на траекторию движения трамвая.