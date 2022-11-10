Генконсул Украины призвал правительство Милана отменить оперу «Борис Годунов»

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Властям Милана и руководству театра Ла Скала стоит пересмотреть программу нового сезона и не открывать его оперой Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Об этом в четверг, 10 ноября, заявил генеральный консул Украины Андрей Картыш.

— Культура используется Россией для придания веса утверждению о ее величии и могуществе, — сказал он.

По словам генконсула, показ произведения будет расцениваться, как пропаганда, которая «подпитывает действующий в России режим и его амбиции». В связи с этим украинская община в Италии негативно отнеслась к открытию нового театрального сезона оперой Мусоргского.

Картыш уже направил мэру Милана Джузеппе Сале и худруку театра Доминику Мейеру письма. В них он попросил пересмотреть программу и «заблокировать любые элементы пропаганды», передает RT.

До этого сообщалось, что украинское посольство в Перу попыталось сорвать благотворительный концерт российских музыкальных коллективов «Хор Турецкого» и «Сопрано Турецкого». Несмотря на это, мероприятия все равно состоялись.