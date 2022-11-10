Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Генконсул Украины призвал правительство Милана отменить оперу «Борис Годунов»

Александр Афонин
В мире
Генконсул Украины призвал правительство Милана отменить оперу «Борис Годунов»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Властям Милана и руководству театра Ла Скала стоит пересмотреть программу нового сезона и не открывать его оперой Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Об этом в четверг, 10 ноября, заявил генеральный консул Украины Андрей Картыш.

— Культура используется Россией для придания веса утверждению о ее величии и могуществе, — сказал он.

По словам генконсула, показ произведения будет расцениваться, как пропаганда, которая «подпитывает действующий в России режим и его амбиции». В связи с этим украинская община в Италии негативно отнеслась к открытию нового театрального сезона оперой Мусоргского.

Картыш уже направил мэру Милана Джузеппе Сале и худруку театра Доминику Мейеру письма. В них он попросил пересмотреть программу и «заблокировать любые элементы пропаганды», передает RT.

До этого сообщалось, что украинское посольство в Перу попыталось сорвать благотворительный концерт российских музыкальных коллективов «Хор Турецкого» и «Сопрано Турецкого». Несмотря на это, мероприятия все равно состоялись.

Украина Театры Россия Италия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

НАТО воюет с клопами

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Все мнения
О проекте