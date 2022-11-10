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Стало известно, кто сделал предложение певице Клаве Коке

Евгений Жуков
Общество
Стало известно, кто сделал предложение певице Клаве Коке
Фото: Youtube / ШАСТУН

Предложение руки и сердца популярной певице Клаве Коке сделал блогер-миллионник Артур Кисловский. Об этом стало известно в четверг, 10 ноября.

Это произошло на съемках нового эпизода популярного шоу «Маска. Танцы», где певица выступает в качестве жюри. Клава Кока опубликовала фото в своем Telegram-канале, на котором рядом с ней, преклонив колено, стоит молодой человек, держащий в руках обручальное кольцо.

Позднее Кисловский сделал публикацию в своем аккаунте в социальной сети, на котором он, сидя в Porsche, слушает песню знаменитости, а затем фото самого момента, как он делает предложение певице.

— Клава ни о чем не знала, от этого сердце билось в три раза быстрее. Когда я встал на колено, за мной наблюдали сотни зрителей и десятки телевизионных камер, — рассказал молодой человек.

До этого сообщалось, что бразильская актриса Карла Диас, которая сыграла Хадижу в сериале «Клон», выходит замуж за депутата и зоозащитника Фелипе Бекари. Парламентарий сделал звезде предложение руки и сердца, от которого девушка не смогла отказаться.

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