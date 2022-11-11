Автобусы сервиса «По пути» начали ездить между соцобъектами внутри ТиНАО

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Автобусы сервиса «По пути» с ноября этого года начали в тестовом режиме совершать внутризональные поездки до социальных объектов в ТиНАО. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Теперь пассажиры могут заказать автобус и быстро доехать от дома до 60 социально значимых объектов в ТиНАО... Кроме того, с 28 ноября до конца года в тестовом режиме сервис «По пути» будет работать на территории инновационного центра «Сколково». Пассажиры смогут заказать автобусы от и до станции Сколково МЦД либо между объектами внутри зоны, — добавил он.

В данный момент автопарк сервиса владеет 50 автобусами. Они оснащены телевизорами, USB-зарядками и системами климат-контроля. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо скачать приложение «Московский транспорт», выбрать соответствующую вкладку, отметить начальную и конечную точки маршрута, указать количество пассажиров и оплатить поездку. В среднем автобус приезжает через 13 с половиной минут, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого депутат Московской городской думы Александр Козлов заявил, что с момента начала работы сервиса «По пути» в 2021 году им воспользовалось более 500 тысяч пассажиров.