Расширен перечень электронных контрактов на портале поставщиков

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В Москве с начала текущего года для регистрации в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) поступило свыше 50 тысяч электронных документов, что стало возможным за счет интеграции портала поставщиков с ЕИС. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщил заместитель главы столичного департамента информационных технологий Роман Урнышев.

— Для того чтобы обеспечить полноценный электронный документооборот от момента публикации закупки до оплаты по контракту, на портале поставщиков была реализована интеграция с ЕИС. Теперь поставщики по московским контрактам в рамках 44-ФЗ могут заранее подготовить проекты электронных актов в личном кабинете на портале и отправить их в регламентированный срок для дальнейшего подписания заказчиком и публикации в ЕИС, — рассказал он.

По словам Романа Урнышева, этот акт имеет детальный реквизитный состав. Документ включает перечень поставочной спецификации и позволяет столичным контрольным органам отслеживать соответствие закупочной и поставочной спецификации, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что объем контрактов, которые заключили на портале поставщиков представители малого и среднего бизнеса в период с января по сентябрь текущего года, вырос на 11,7 процента по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг 36,3 миллиарда рублей.