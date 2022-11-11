WP: Законодатели США предложили запретить TikTok

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Американские законодатели предложили запретить доступ к социальной сети TikTok, сообщила газета The Washington Post в пятницу, 11 ноября.

Инициаторами запрета выступили республиканский сенатор Марко Рубио и член палаты представителей Конгресса Майк Галлахер. По их мнению, соцсеть пагубно влияет на американцев и представляет угрозу национальной безопасности.

Рубио и Галлахер утверждают, что пекинская компания ByteDance, владеющая TikTok, может использовать свой продукт для сбора конфиденциальной информации о пользователях из США в интересах властей КНР.

ByteDance не является государственной компанией, тем не менее ее отказ от прозрачности, подчеркнули чиновники, может говорить о том, что официальный Пекин может влиять на работу приложения.

Кроме того, считают законодатели, власти КНР с помощью TikTok могут управлять общественным мнением населения США и провоцировать внутренние конфликты.

До этого удалить социальную сеть TikTok из Google Play и AppStore предложил комиссар Федеральной комиссии Соединенных Штатов по связи Брендан Карр. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предложение Карра либеральным тоталитаризмом. Кроме того, она напомнила властям Штатов о якобы существующей в стране свободе слова.