ABC: Полиция Австралии обвинила российских хакеров в атаке на компанию медстрахования

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Хакеры, укравшие у компании медицинского страхования Medibank около 200 гигабайтов данных клиентов, связаны с Россией, сообщило издание ABC со ссылкой на полицию Австралии.

Взломщики получили доступ, как уточняется, к именам, адресам, телефонным номерам, номерам медицинского страхования и страховых полисов, а также кодам диагнозов и медицинских процедур клиентов компании.

Глава полиции страны-континента Рис Кершо заявил, что не будет называть ответственных за кибератаку лиц, однако, утверждает он, их личности уже установлены.

— По поводу этих людей мы будем вести переговоры с российскими правоохранительными органами, — приводит слова полицейского ABC.

29 октября сообщалось, что российские хакеры взломали телефон экс-премьера Великобритании Лиз Трасс. Взломщики нашли подробную информацию о переговорах с главными союзниками Лондона и диалог Трасс с ближайшим другом политика — министром предпринимательства Квази Квартенгом.

При этом личный телефон Трасс взломали еще летом, когда она занимала пост главы МИД Великобритании, но Борис Джонсон, который на тот момент был премьер-министром, скрыл произошедшее.