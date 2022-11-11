Надземный переход через МЦД-1 и Дмитровское шоссе построят в 2023 году

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

Надземный переход длиной 192 метра через пути первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) и Дмитровское шоссе построят в следующем году. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в пятницу, 11 ноября.

— На надземном пешеходном переходе через МЦД-1 и Дмитровское шоссе в районе домов 5 и 7, корпус 2, строители выполняют работы по устройству опор и выносу инженерных коммуникаций, — отметил он.

По его словам, в рамках строительства перехода специалисты также обустроят тротуар со стороны улицы Яблочкова, создадут заездной карман на остановке общественного транспорта, обновят инженерные коммуникации и благоустроят прилегающую территорию.

Новый переход обеспечит пешеходные связи от улицы Всеволода Вишневского к поликлинике на улице Яблочкова. Завершить строительство планируется в третьем квартале следующего года, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столице до 2026 года построят 50 пешеходных переходов. Решение о возведении объектов было принято после увеличения интенсивности движения железнодорожных составов в связи с запуском МЦД.