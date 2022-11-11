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Эксперт оценил опасность вспышки коронавируса в Китае

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Эксперт оценил опасность вспышки коронавируса в Китае
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Усиление волны коронавируса в Китае вряд ли чем-то грозит гражданам России, так как в стране давно сформирован оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Кроме того, большая часть россиян переболела или вакцинировалась. Об этом рассказал директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов.

Эксперт отметил, что ситуация в Китае останется локальной. Риски распространения вируса в других странах в настоящее время минимальны, передает Life.ru.

Колбасов добавил, что в России ситуация с коронавирусом остается под контролем.

10 ноября стало известно, что мегаполис Чунцин, где проживает 32 миллиона человек, борется с самой серьезной вспышкой COVID за последний год: число случаев заболевания к среде выросло до 753 с девяти в начале месяца, передает «Взгляд.ру».

В России за минувшие сутки зарегистрировали 5594 случая заражения коронавирусом, сообщает издание argumenti.ru.

До этого «Вечерняя Москва» рассказала, когда коронавирус закончит стремительно мутировать. По словам врача-иммунолога Владимира Болибока, коронавирус будет видоизменяться, пока все виды его мутаций не будут отработаны иммунной системой человека.

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