Почти 49 тысяч заявок на электронные госуслуги рассмотрены Москомархитектурой с начала года

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Специалисты Москомархитектуры обработали почти 49 тысяч заявок на различные госуслуги по запросам застройщиков. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

— С начала года специалисты Мосмкомархитектуры обработали 48678 заявок на различные госуслуги по запросам застройщиков. Можно отметить, что количество заявок выросло более чем на 12 процентов по сравнению с прошлым годом, — отметила она.

Глава столичного комитета добавила, что строительная активность в городе остается на высоком уровне, несмотря на общие экономические трудности. По ее словам, наиболее востребованными услугами оказались ведение Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений, приемка материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в интегрированной автоматизированной информационной системе, а также подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ).

Также стало известно, что все госуслуги в имущественно-земельной и жилищной сферах стали доступны для жителей столицы онлайн. Так, по состоянию на 1 ноября все 28 государственных услуг стали доступны онлайн на портале mos.ru.

Кроме того, на портале mos.ru появился новый специальный проект «Безопасность в интернете: как защитить себя и близких». Спецпроект, как уточняется, состоит из четырех тематических блоков.