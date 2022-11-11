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Прием заявок на Всероссийскую олимпиаду студентов «Я — профессионал» завершается 15 ноября

Араз Салехов
Общество
Прием заявок на Всероссийскую олимпиаду студентов «Я — профессионал» завершается 15 ноября
Фото: Unsplash

Меньше чем через неделю, 15 ноября, завершится прием заявок на шестой сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал», являющейся одним из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом стало известно в пятницу, 11 ноября.

— Шестой сезон Олимпиады пришелся на период серьезной трансформации мировых рынков АПК. Несмотря на то, что осенью 2022 года в России собрали рекордный урожай зерновых — более 150 миллионов тонн, перед отечественным АПК стоят задачи по развитию сферы селекции и семеноводства сельхозкультур, — говорится в сообщении.

В качестве аграрных направлений олимпиады можно выделить «Агрономия» и «Ветеринария и зоотехния»: они позволят участникам примерить на себя востребованные специальности, испытать свои силы, а также зарекомендовать себя перед ведущими работодателями. Организовывает соревнование Тимирязевская академия.

Победители и медалисты олимпиады получат крупные денежные награды до 300 тысяч рублей, возможность обучиться в магистратуре или аспирантуре ведущих вузов. Кроме этого, дипломанты олимпиады пройдут стажировку в ключевых компаниях АПК и получат предложение о трудоустройстве. Так, заявиться на событие можно вплоть до 15 ноября. Сам отборочный этап пройдет с 18 ноября по 4 декабря в режиме онлайн.

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