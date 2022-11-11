Пьяный водитель насмерть сбил женщину на зебре в Подмосковье

Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области

Россия, Московская область, Чехов, улица Маркова Карта всех событий

Пьяный водитель на микроавтобусе насмерть сбил женщину на зебре в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в пятницу, 11 ноября.

По ее словам, ДТП произошло на улице Маркова в подмосковном городе Чехове примерно в семь утра. Пьяный мужчина на автомобиле сбил местную жительницу 1975 года рождения на зебре и скрылся с места происшествия. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения».

Вскоре водителя задержали. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о заключении фигуранта под стражу. Мужчине грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

Еще одно ДТП с участием пьяного водителя произошло в Кировской области. В результате аварии погибла школьница.