«Начало зимы задержится»: метеоролог Шувалов рассказал, когда в Москву окончательно придут холода

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Ноябрь в этом году отличается значительными перепадами температуры. Подобный характер погоды может сохраниться на протяжении всего месяца, поэтому не исключено, что устойчивые холода придут в Москву позднее обычного. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Собеседник «ВМ» отметил, что в данный момент в столице установилось аномальное тепло, однако еще недавно в Москве было довольно холодно. Нынешняя погода не говорит о том, что начало зимы также будет слишком теплым, уточнил Шувалов.

— Первая шестидневка ноября была холодной, ниже нормы. Сейчас идет вторая шестидневка — экстремально теплая. Но в среднем особого тепла нет. То, что мы видим сейчас, совершенно не значит, что начало зимы будет аномально теплым: одно не вытекает из другого. Скорее всего, начало зимы будет очень контрастным, потому что следующая неделя опять будет холодной, — предположил специалист.

По словам синоптика, такая контрастность в погодных условиях связана с нестабильностью процессов, происходящих над европейской территорией России. Из-за этого после похолодания в столице стоит ждать очередного незначительного потепления, заметил эксперт.

Шувалов подчеркнул, что окончательный приход холодов пока не просматривается.

— Скорее всего, мы будем иметь дело с контрастной погодой в течение всего ноября и начало зимы в связи с этим, думаю, задержится. Когда именно холода придут окончательно — знать не знаю, ведать не ведаю. Думаю, что будет задержка по отношению к средним климатическим срокам. Мне кажется, что это будет уже в декабре, но когда конкретно придется утепляться — будет видно дней за пять–семь, — заключил собеседник «ВМ».