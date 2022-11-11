ВТБ анонсировал запуск операций с цифровым рублем

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ВТБ первым из отечественных банков анонсировал запуск операций с цифровым рублем — сервис в тестовом режиме станет доступен части клиентов в 2023 году.

— Сейчас мы находимся на стадии тестирования операций по открытию кошельков юридическим лицам, нам уже удалось в тестовом режиме зарегистрировать юрлицо и открыть ему кошелек, а также сформировать статический QR-код для оплаты покупки, — рассказал заместитель президента — председателя правления банка Вадим Кулик.

Цифровая валюта будет иметь форму цифрового кода, что в дальнейшем позволит программировать его так, чтобы использовать валюту только для оплаты услуг или товаров, передает РБК.

До этого стало известно, что российские граждане смогут заключать смарт-контракты на блокчейне, рассчитываться по сделкам с цифровыми финансовыми активами без задержек и оплачивать товары офлайн с возможностью восстановить деньги при потере устройства

На первом этапе тестирования технологии открылась возможность заводить цифровые кошельки на платформе ЦБ, пополнять их, оплачивать товары и услуги и осуществлять переводы.