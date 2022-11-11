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Около 4,5 тысячи автомобилей без номеров отправили в Москве на спецстоянки в 2022 году

Евгений Жуков
Город
Около 4,5 тысячи автомобилей без номеров отправили в Москве на спецстоянки в 2022 году
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Около 4,5 тысячи автомобилей без номеров с начала года были перемещены эвакуаторами на спецстоянки в Москве для проведения проверки. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Будем продолжать принимать все необходимые меры для того, чтобы на дорогах было безопаснее, и такие машины не вызывали подозрения, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

С 2017 года по регламенту Антитеррористической комиссии сотрудники Московской административной дорожной инспекции или ГИБДД решают, какие автомобили со снятыми или подложными номерами перемещают на спецстоянку эвакуаторы «Московского паркинга», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что с начала 2022 года по решению инспекторов МАДИ в ночное время на спецстоянки были перемещены 8532 машины. Уточняется, что около 80 процентов нарушений приходится на период с двух до четырех часов ночи.

Автомобили Максим Ликсутов Москва Эвакуаторы
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