Врач Жданова назвала самый опасный вид эпиляции

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Врач общей практики, заместитель главного врача по лечебной работе «Инвитро» Анастасия Жданова рассказала об особенностях различных методов эпиляции, а также связанных с ними рисках.

По словам эксперта, бритье является самым популярном видом удаления волос из-за скорости проведения процедуры и своей дешевизны, однако такой способ несет с собой большое количество опасностей. Например, вследствие бритья может возникнуть фолликулит, при котором происходит заражение волосяного фолликула, вызываемого бактериями.

Другим популярным видом эпиляции является восковое удаление волос, основное побочное действие которого связано с крайне неприятными ощущениями. Жданова утверждает, что в случае неправильно проводимой процедуры существует риск повреждения поверхностных слоев клеток кожи.

Это чревато травмами, гематомами, с последующим присоединением инфекции с развитием воспаления и нагноения, а также может оставить шрамы, отметила врач. Шугаринг, в свою очередь, очень похож на восковую эпиляцию, однако, в отличие от воска, сахарная паста прилипает только к волоскам, а не к поверхности кожи.

Тем не менее при шугаринге существует риск получить те же побочные эффекты, что и от воскового способа удаления волос. Говоря о специализированных кремах для депиляции, специалист напомнила, что в составе таких продуктов содержатся кислоты, которые могут быть крайне опасны. Из-за неправильного обращения со средством можно получить химические ожоги и раздражение, передает газета «Известия».

До этого дерматолог, онколог, дерматовенеролог Татьяна Сулима объяснила, опасна ли процедура лазерной эпиляции. Согласно исследованиям, доказано, что лазерные лучи не проникают внутрь организма, а действуют исключительно в толще кожного покрова.