«Сошла с ума»: Мадонна удивила подписчиков видео с питьем из собачьей миски

Фото: Gustavo Fernando Durán / CC BY-NC-SA 2.0

Американская певица Мадонна шокировала подписчиков кадрами, где она пьет воду из собачьей миски. Некоторые пользователи предположили, что знаменитость сошла с ума.

«Стыдно даже не начать описывать это… тьфу…»; «Что с тобой случилось?! Пить из собачьей миски?!»; «А еще говорят, что Бритни сошла с ума»; «Что с тобой не так»; «Бабушка сошла с ума», — написали подписчики.

Перед тем как начать пить из собачьей миски, она исполнила рэп-композицию в прозрачном топе с глубоким декольте. По мнению пользователей, певица просто уже не знает, как привлечь к себе внимание, передает Пятый канал.

Фанаты певца Филиппа Киркорова недавно пришли в ужас от его высказываний. Так, на днях его разозлил вопрос журналистки, после которого он грубо выругался в ее адрес.

Девушка спросила у звезды, привозит ли он со своих гастролей памятные подарки. Он ответил, что он много чего привозил, и вспомнил о меню из разных ресторанов.

Кроме того, во время своего концерта в Ташкенте артист унизил коллегу по цеху Наргиз, назвав ее «уродиной». Видео с выступления попало в Сеть.