ЦППК завершила капремонт станции Снегири Рижского направления МЖД

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Рижское направление Московской железной дороги, станция Снегири Карта всех событий

Специалисты Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) завершили капитальный ремонт станции Снегири, расположенной в городском округе Истра. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщили в пресс-службе перевозчика.

— На станции Снегири в городском округе Истра завершился капитальный ремонт, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / ЦППК

В ходе работ специалисты заменили плиты перекрытия и фундаментные блоки, обновили ограждения и сходы, уложили брусчатку вместо асфальта, смонтировали светодиодное освещение, а также установили лавочки и урны.

Станция Снегири имеет прямое сообщение по Рижскому направлению МЖД. Отсюда можно добраться на электропоездах ЦППК до Москвы, Волоколамска и станции Шаховская, а также до Подольска, Серпухова и Тулы.

24 октября сообщалось, что с начала текущего года поезда ЦППК перевезли 4,5 миллиона пассажиров, что на 16,5 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года.

Подчеркивается, что все больше пассажиров отдают предпочтение фирменным экспрессам — поездам повышенной комфортности с гарантированным предоставлением мест.