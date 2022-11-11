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Краснокнижную серую неясыть спасли в Москве

Евгений Жуков
Город
Краснокнижную серую неясыть спасли в Москве
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, Садовая-Самотёчная улица, 3 Карта всех событий

Краснокнижную серую неясыть изъяли у уличных фотографов на Садовой-Самотечной улице в районе дома № 3. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Птица была передана в Центр реабилитации диких животных, где ей окажут всю необходимую помощь. Уточняется, что именно серые неясыти чаще других пернатых становятся жертвами уличных фотографов.

По данным профильных экспертов, ни одна изъятая птица не поступила в Центр реабилитации диких животных здоровой. Все дело в том, что нахождение на оживленной улице мегаполиса для дикой птицы является большим стрессом, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

28 октября сообщалось, что на Арбате спасли краснокнижную ушастую сову. Птицу забрали у уличных фотографов.

Ушастые совы входят в столичную Красную книгу под третьей категорией редкости как уязвимый вид. Чтобы владеть такой совой, необходимо иметь специальное разрешение, однако соответствующие документы у фотографов отсутствовали.

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