Народный календарь. Что нужно сделать 15 ноября, чтобы жизнь стала легче

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В народе 15 ноября называли Житницами. Крестьяне продолжали сушить и молотить зерно, готовить запасы, защищать припасы от грызунов.

Если до заката солнца в этот день попросить прощения у людей, которых обидел, жизнь станет легче и веселее. Если загадать желание 15 ноября, то оно обязательно сбудется в ближайшем будущем, а купленная в этот день одежда прослужит очень долго.

15 ноября запрещается отдавать долги, любые манипуляции с денежными средствами лучше отложить до следующего дня.

Приметы погоды:

Если в этот день много снега выпадет, то весной полноводье будет.

Если на дорогах грязь, то до начала декабря продержится теплая погода.

Услышать крик снегирей – к морозам.

Галки и синицы летают по двору – к снегопаду.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Что нужно сделать до заката 15 ноября, чтобыжить легче и веселее

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