Народный календарь. Что нужно сделать 15 ноября, чтобы жизнь стала легче

В народе 15 ноября называли Житницами. Крестьяне продолжали сушить и молотить зерно, готовить запасы, защищать припасы от грызунов.
Если до заката солнца в этот день попросить прощения у людей, которых обидел, жизнь станет легче и веселее. Если загадать желание 15 ноября, то оно обязательно сбудется в ближайшем будущем, а купленная в этот день одежда прослужит очень долго.
15 ноября запрещается отдавать долги, любые манипуляции с денежными средствами лучше отложить до следующего дня.
Приметы погоды:
Если в этот день много снега выпадет, то весной полноводье будет.
Если на дорогах грязь, то до начала декабря продержится теплая погода.
Услышать крик снегирей – к морозам.
Галки и синицы летают по двору – к снегопаду.
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Константин, Альберт, Марк