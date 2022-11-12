«Надо пахать»: HR-специалист объяснила, как быстро найти новую работу после увольнения

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Поиск нового места работы должен обуславливаться определенными факторами. Так, потенциально уволенного человека могут не ценить в компании или же его навыки перестали быть востребованными на данном этапе развития организации. Эксперт по подбору персонала Зулия Лоикова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как сменить работу без потери для кошелька.

— Как правило, люди достаточно долго терпят и доводят до последнего, когда компания «выкидывает» их на рынок. В первом случае это происходит, если их навыки не нужны, либо такого сотрудника не ценят. Если вас не ценят, то есть и другие компании, где к вам будет другое отношение. Я рекомендую посмотреть по сторонам и находиться «за пределами своего мира». Это значит находиться в тренде, понимать, что важно в вашей профессии, и обучаться, — пояснила она.

При этом эксперт уточнила, что многие сотрудники ушедших из страны иностранных компаний не перестроились к новым условиям отечественного рынка. По ее словам, их навыки абсолютно не актуальны для российской действительности.

— Рынок поменялся, нам нужно двигаться в ином направлении, но люди привыкли к другим технологиям и условиям. Здесь надо пахать, все совершенно по-другому. Важно находиться на острие, понимать рынок, — отметила специалист.

Собеседник «ВМ» уточнила, что лишь три процента готовы сами уйти с работы. По ее словам, человек сидит до последнего на своем месте, не пытаясь что-то поменять.

— Даже если человеку очень плохо, он сидит до последнего — это психология российского наемного персонала. Важно понимать, в каком положении вы находитесь. Если вы в невыгодном положении, условно, ваши навыки не востребованы, скорее всего, с вами церемониться не будут. В таком случае стоит заранее искать работу, также важно начать заниматься своим резюме и улучшением навыков, которые сейчас востребованы на рынке труда. Если мы говорим о достаточно грамотном человеке в своей профессии, которого обстоятельства заставили выйти на рынок труда, то здесь важно подготовить почву. Если вы ценный сотрудник и у вас адекватное руководство, то можно будет договориться с ним о том, что в скором времени вы приступите к поиску новой работы. Такое бывает, особенно позиции мидл-менеджера или топ-менеджера, поскольку таких людей ценят в компании и они себе готовят замену, — сказала Лоикова.

Кроме того, специалист объяснила, что отработка двухнедельного срока является обязательной по ТК РФ, однако бывают иные договоренности, когда начальство разрешает уйти раньше положенного срока. Но более двух недель не имеют права задерживать на работе, подытожила эксперт.