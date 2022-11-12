Без «левого» состава: автоэксперт Гудков дал совет, как выбрать хорошую незамерзающую жидкость

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Лучше отдать предпочтение незамерзающей жидкости с температурой замерзания минус 30 градусов — такая жидкость будет работать эффективнее. Кроме того, стоит учитывать, что большинство незамерзающих жидкостей на самом деле не совсем подходят для использования в морозы. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков.

По словам специалиста, продающаяся легально незамерзающая жидкость имеет низкую эффективность.

— В официальных магазинах продается только самая неподходящая для зимних условий незамерзайка на базе изопропилового спирта. Изопропиловый спирт при понижении температуры густеет и увеличивает вязкость в наибольшей степени. При низких температурах у него вязкость меняется настолько, что струя из форсунки слегка переваливает через дворники, не достигая нужной точки, — объяснил собеседник «ВМ».

Еще одним недостатком изопропиловых незамерзаек является неприятный запах, заметил Гудков. Производители стараются заглушить этот запах, однако он все равно ощущается в салоне, уточнил автоэксперт.

Следующими по степени увеличения вязкости на морозе следуют этаноловые незамерзайки, отметил специалист. Однако этанол — спирт, который в России ассоциируется с внутренним потреблением. Из-за того, что на него установлен акциз, в России незамерзающие жидкости на его основе не производятся, хотя в той же Европе такой вид незамерзайки — самый распространенный, подчеркнул Гудков.

Собеседник «ВМ» отметил, что запрещенные в России метаноловые незамерзайки лучше всего справляются со своими обязанностями.

— Метаноловый спирт с точки зрения потребительских свойств — самый оптимальный: он не густеет на морозе, обладает неплохой смывающей способностью и имеет меньший запах. Но лет 20 назад из опасений того, что граждане будут употреблять его внутрь, метанол был запрещен в России. Хотя никаких железобетонных доказательств его вреда при вдыхании паров во время применения в автомобиле не было, — рассказал специалист.

Эксперт отметил, что качественные незамерзайки могут работать в пределах указанных на упаковке температур. Однако начиная с минус 20 градусов незамерзайка становится практически не нужна: реагенты на дорогах замерзают. Лучше заливать незамерзайку с заявленной минимальной температурой минус 30 градусов: даже если она замерзнет при минус«» 22–25, большой проблемы в этом не будет, подчеркнул собеседник «ВМ».

Важно вовремя перейти с воды на незамерзающую жидкость, отметил Гудков.

— Как только по утрам появились отрицательные температуры, в идеале нужно слить воду из бачка и целиком заполнить незамерзайкой. Но, если ездите много и активно используете незамерзающую жидкость, то можно дозаполнить бачок незамерзайкой, а через месяц залить уже целиком незамерзайку, — посоветовал автоэксперт.

Специалист подчеркнул, что в составе «левых» незамерзаек могут быть низкокачественные красители — вплоть до акварельной краски. В результате зимой вокруг форсунок и в других местах контакта с жидкостью будет образовываться налет, заключил Гудков.