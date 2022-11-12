Бирюков: Более 40 домов по реновации обеспечили энергоснабжением с резервом

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Специалисты Комплекса городского хозяйства обеспечили энергоснабжением более 40 новостроек, возведенных в рамках программы реновации. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Вопросам обеспечения реализации программы реновации и подключения к электрическим сетям новых объектов уделяется особое внимание. Для этого прокладываются дополнительные кабельные линии, при необходимости возводятся трансформаторные подстанции, — сказал представитель мэрии.

Он также отметил, что с начала текущего года 42 таких дома было обеспечено электроэнергией. Кроме того, Бирюков подчеркнул, что в ходе проводимых работ по технологическому присоединению многоэтажных жилых домов было проложено порядка 85 километров электросетей напряжением 0,4 киловатта и 10 киловатт.

Бирюков отметил, что новостройки обеспечены электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.

В конце октября руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что введенные в отношении России санкции не оказали влияния на реализацию программы реновации в Москве. Это позволит выполнить работы в срок.

На данный момент специалисты заняты в проектировании и строительстве порядка 7,5 миллиона квадратных метров жилых домов.