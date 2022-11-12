Москвичам посоветовали шесть книг для чтения с детьми

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В выходные дни сотрудники московских библиотек рассказывают о книгах, которые могут увлечь не только детей разного возраста, но и их родителей.

Сотрудница библиотеки № 114 Полина Винник выбрала шесть книг для чтения с детьми. В списке оказались произведения для детей разных возрастов.

Для чтения с малышами эксперт посоветовала книги Ирины Зартайской «Когда твой папа — тигр» и Тамары Михеевой «Жили-были карандаши».

Ребятам постарше Винник рекомендует прочитать «Асино лето» Тамары Михеевой и «Астровитянку» Николая Горькавого.

Подросткам можно взяться за произведения серии «Время библиомантов» Кая Майера или «Хранилище ужасных слов» Элии Барсело, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что Москва вошла в число лауреатов всероссийского конкурса «Самый читающий регион». В конкурсе приняли участие 82 региона.

Жюри выделили 20 из них, где книжная инфраструктура наиболее развита, а также их инициативы, помогающие в популяризации чтения.

Кроме того, пользователям библиотеки МЭШ предоставили доступ более чем к тысяче проектных работ по различным предметам для начальной и основной школы. Заместитель главы столичного департамента образования и науки Наталия Киселева добавила, что такая работа обеспечивает дополнительные условия для формирования личности ребенка и развития у него учебных и социальных навыков.