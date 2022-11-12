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Итальянские врачи сделали пересадку печени от донора, умершего в сто лет

Евгений Жуков
В мире
Итальянские врачи сделали пересадку печени от донора, умершего в сто лет
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Итальянские врачи впервые в мире провели операцию по пересадке печени от донора, умершего в возрасте старше ста лет. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщили в газете La Stampa.

По сведениями издания, для операции был использован орган женщины, которой на момент ее естественной смерти исполнилось сто лет, десять месяцев и один день. Уточняется, что она давно оформила распоряжение об использовании своих органов для пересадки нуждающимся в этом пациентам.

По словам директора Национального центра трансплантологии (CNT) Массимо Кардилло, в мире «не были зарегистрированы случаи донорства цельных органов от людей, умерших в возрасте старше ста лет», и «мы являемся свидетелями исключительного события, связанного с использованием донорских органов весьма пожилых людей».

До этого сообщалось, что в российском Национальном регистре доноров костного мозга уже насчитывается почти 200 тысяч человек. Донорами костного мозга становится небольшое количество людей, они спасают онкобольных и людей с другими тяжелыми болезнями крови.

В свою очередь координатор проекта «Русфонд. Регистр» Анна Андрюшкина рассказала, кто может стать донором костного мозга. По ее словам, потенциальным донором может стать здоровый человек, вступивший в Национальный регистр доноров костного мозга, от 18 до 45 лет, который весит больше 50 килограммов.

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