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Приметы и советы

Анна Седокова рассказала, что пережила очень сложный период

Евгений Жуков
Общество
Анна Седокова рассказала, что пережила очень сложный период
Фото: Youtube / ШАСТУН

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова в субботу, 12 ноября, рассказала, что пережила очень сложный период в жизни, в течение которого постоянно ощущала себя на «эмоциональном дне».

Певица призналась, что на протяжении долгого времени винила себя в излишней эмоциональности. По словам Седоковой, она сильно переживала, что слишком остро реагирует на любые проблемы и неприятности.

— Долгое время я была на эмоциональном дне. И, несмотря на то что внешне все было хорошо, внутри мне было очень плохо, — объяснила артистка.

Благодаря квалифицированной помощи психолога и поддержке супруга Седоковой удалось поправить душевное состояние.

— Если он любит, то ему абсолютно неважно, поправились вы или похудели, он будет любить вас любой. Когда есть чувства к человеку, то все остальное уходит на второй план, — передает слова певицы издание «Hello!».

До этого Анна Седокова записала и опубликовала в социальной сети голосовое сообщение о пошатнувшемся здоровье, попросив совета у поклонников, как бороться с отравлением.

Седокова также поделилась с подписчиками, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем, и спросила, какими средствами можно быстро справиться с интоксикацией.

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