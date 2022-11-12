Путин созвонился с президентом Ирана

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин созвонился с президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы государств обсудили тему дальнейшего наращивания взаимодействия в политической и торгово-экономической областях. Кроме того, Путин и Раиси затронули вопрос транспортно-логистической сферы.

— Условлено, что контакты между соответствующими российскими и иранскими ведомствами будут активизированы, — цитирует слова российского лидера официальный сайт Кремля.

В последнее время правительства России и Ирана начали тесное сотрудничество во многих отраслях. Так, 1 ноября сообщалось, что Москва и Тегеран начали обсуждение вопроса об участии российских компаний в строительстве солнечных и ветряных электростанций в Иране.

Кроме того, правительства обеих стран договорились в ближайшее время подписать соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом.

Руководитель Института региональных проблем и политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что на укрепление отношений России и Ирана повлияли санкции. По его словам, причины сотрудничества между странами очевидны.